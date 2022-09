Ambulanciers hebben 45 minuten lang geprobeerd om Coolio te reanimeren

CelebritiesDe wereld is nog steeds in shock na het overlijden van Coolio. De ‘Gangsta’s Paradise’-zanger is woensdag op 59-jarige leeftijd onverwachts overleden na een hartaanval. Ambulanciers hebben nog 45 minuten lang geprobeerd om de rapper te reanimeren, maar het mocht niet baten.

Jarez Posey, die zich jarenlang de manager van Coolio mocht noemen, vertelde aan Amerikaanse media dat de rapper levenloos teruggevonden is in de badkamer van een vriend. De exacte doodsoorzaak werd nog niet bekendgemaakt, maar volgens ambulanciers is de artiest wellicht overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Volgens ‘TMZ’ zou het medische personeel zo’n 45 minuten lang geprobeerd hebben om Coolio te reanimeren.

Ondertussen raakte ook nog bekend dat de overleden rapper nog zal opduiken in het nieuwe seizoen van ‘Futurama’. Het is wel niet de eerste keer dat Coolio te zien zal zijn in de serie. De Amerikaanse rapper was in 2001 al voor een eerste keer te zien in de reeks. De Gangsta’s Paradise’-zanger speelde in de serie de rol van Kwanzaa-bot. Fans zijn alvast verheugd dat ze hun idool nog een laatste keer aan het werk zullen zien in de serie. “Ik ben zo blij dat we hem nog gaan horen”, klinkt het onder meer op Twitter. “Wat een manier om afscheid te nemen.”

Waardig afscheid

David X. Cohen, de producer van de show, heeft ondertussen ook al gereageerd op het overlijden van de zanger. Hij verkondigde dat Coolio zijn tekst nog maar een paar weken geleden had ingesproken. In een interview met ‘TMZ’ zei Cohen dat de rapper er goed uitzag in de studio. Hij zou zelfs nog enkele nummers gemaakt hebben voor de aflevering waarin hij te zien is. De producent van ‘Futurama’ is daarnaast ook van plan om Coolio een “waardig afscheid” te geven. “Hij was één van mijn favoriete gastacteurs. Hij was altijd vrolijk en hij vond het oprecht leuk om naar de studio te komen en zijn tekst in te spreken.”

Het nieuwe seizoen van ‘Futurama” verschijnt volgend jaar op Hulu. Het meest recente seizoen van de reeks kwam zo’n tien jaar geleden uit.

