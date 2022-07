Amber Heard vraagt ​​rechtbank om proces nietig te verklaren vanwege 'verkeerd jurylid’

CelebritiesAmber Heard (36) en haar advocaten geven zich nog niet gewonnen. De actrice heeft de rechtbank gevraagd om de uitspraak in de smaadzaak tegen Johnny Depp (59) nietig te verklaren en het proces opnieuw te voeren. In juridische documenten, die vrijdag werden ingediend, stelt het team van Amber dat één van de juryleden die over de zaak oordeelde nooit werd opgeroepen voor zijn juryplicht.

Op vrijdag diende het team van Heard een motie in “op basis van nieuw ontdekte feiten”. In de documenten beweren haar advocaten dat er twee mensen met dezelfde achternaam wonen op het adres naar waar de brief werd verzonden om het jurylid op te roepen: een 77-jarige en een 52-jarige man. Officieel werd de oudere man opgeroepen, maar volgens de advocaten van Amber Heard was het de jongere man die uiteindelijk kwam opdagen in de rechtbank.

“De 52-jarige, die zes weken in de jury zat, werd op 11 april nooit opgeroepen voor juryplicht en stond dus niet op de lijst, zoals vereist is”, aldus de documenten. “Daarom moet de zaak nietig verklaard worden en moet er een nieuw proces komen. De rechtbank is het er ongetwijfeld mee eens dat het zeer verontrustend is dat een persoon die niet werd opgeroepen toch verschenen is om zitting te nemen in een jury, vooral in een zaak als deze.”

BEKIJK OOK: Amber Heard gaat in hoger beroep

Het is voorlopig onduidelijk of de rechtbank voorafgaand of tijdens het proces op de hoogte was van de vermeende fout. Nochtans moet de identiteit van de juryleden op voorhand grondig worden geverifieerd. “Om een ​​eerlijk proces en een eerlijke gang van zaken voor alle rechtzoekenden te garanderen”, aldus het team van Amber. “Wanneer deze waarborg wordt omzeild of niet wordt gevolgd, zoals hier het geval lijkt te zijn, wordt het recht op een eerlijk proces ondermijnd en in gevaar gebracht.”

In beroep

Het juridische team van de actrice had meteen na het vonnis op 1 juni al bekendgemaakt dat ze verder zou procederen. Vorige week tekenden haar advocaten ook officieel hoger beroep aan. Ze stelden toen dat er niet voldoende bewijs was voor de uitspraak in het voordeel van Depp.

Depp had Heard aangeklaagd vanwege een opiniestuk dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Ze noemde in het artikel in de Washington Post geen naam, maar volgens de acteur was het overduidelijk dat het over hem ging. Hij stelde dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk en wees hem bijna 8 miljoen euro toe.

BEKIJK OOK: Johnny Depp grote winnaar in proces tegen Amber Heard

LEES OOK: