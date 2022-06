Amber Heard suggereert dat exen van Johnny Depp te bang zijn om hem te beschuldigen: “Kijk wat er met mij gebeurde”

Amber Heard (36) slingert de ene beschuldiging na de andere naar het hoofd van haar ex-man, sinds het proces in Fairfax, Virginia, is afgerond. In een interview voor NBC, met journaliste Savannah Guthrie, suggereerde ze onder andere dat Johnny’s ex-vriendinnen te bang zijn om tegen hen te getuigen. De exen van de acteur, waaronder Vanessa Paradis en Kate Moss, hebben altijd verklaard dat Depp hen nooit misbruikt heeft. Die laatste deed dat zelfs onder eed, in de rechtbank. “Johnny heeft me nooit van de trap geduwd, hij heeft me nooit geslagen”, aldus Moss.