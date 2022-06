Amber Heard spreekt zich opnieuw uit over Johnny Depp: “Ik hou nog altijd van hem”

CelebritiesAmber Heard (36) heeft zich in het tweede deel van haar interview met NBC opnieuw uitgesproken over haar ex-man, Johnny Depp. Ook in het programma ‘Today’ liet ze zich uit over de rechtszaak die ze van hem verloor.

Amber Heard houdt naar eigen zeggen nog steeds van Johnny Depp, ondanks het feit dat hij haar verkracht zou hebben. “Ik voel me vernederd”, klinkt het. “Ik weet dat hij beloofde dat hij me zou vernederen en dat hij vindt dat dat gelukt is... Ik ben geen ‘goed’ slachtoffer, dat weet ik. Ik ben niet ‘likeable’, mensen vinden mij niet leuk. Ik ben niet perfect. Maar ik heb de jury gevraagd om mij te zien als persoon. Toch lijkt Johnny in zijn opzet geslaagd te zijn.”

Journaliste Savannah Guthrie vraagt zich af of Amber geen schrik heeft om in het openbaar over de zaak te spreken. Volgens het verdict van de rechtbank heeft ze namelijk gelogen over het huiselijk geweld, en is elke uitspraak die ze doet over Johnny dus mogelijk alweer laster. “Ja, ik vond het vanzelfsprekend dat ik recht van meningsuiting had, maar dat bleek niet zo te zijn”, zegt ze daarover. “Ik ben bang dat hij mij opnieuw aanklaagt, ja. Ik ben bang dat alles wat ik zeg of doe, op welke manier dat ik het ook zeg of doe, een aanleiding zal zijn om mij het zwijgen op te leggen op zo’n manier. Ze nemen mijn stem weg. Dat was de bedoeling van de rechtszaak, om mij het zwijgen op te leggen.”

Toch wil ze niet zwijgen. “Mijn opiniestuk ging écht niet over hem”, meent ze, ook al gelooft Guthrie haar duidelijk niet. “Het ging erover dat ik mijn stem leende aan een grotere culturele discussie die we op dat moment hadden in de wereld. Ik wilde het absoluut niet over hem laten gaan. Ik heb teams van advocaten elke versie van dat stuk laten nalezen, zodat het daar zeker niet op zou lijken.”

Naar eigen zeggen wilde ze niet dat Johnny werk zou verliezen door haar opiniestuk. “Natuurlijk niet. Dat was niet mijn bedoeling. Ik wilde zelfs niet dat het ooit bekend zou raken dat Johnny me mishandelde.” Ze ontkent dan ook stellig dat ze nieuwszender TMZ contacteerde om hen te tippen over haar vermeende verwondingen. “Waarom zou ik dat doen? Waarom zou iemand die ik ken dat doen?”

“Ik hou nog altijd van hem”, geeft ze toe. “Maar ik ga me nu focussen op het opvoeden van mijn dochter. Als ik haar hier ooit over vertel, zal ze weten dat ik het juiste heb gedaan.”

