Amber Heard sleept politie van Los Angeles voor de rechter in zaak tegen Johnny Depp

De twee agenten in kwestie hebben al getuigd in de zaak van Johnny Depp tegen The Sun. Melissa Saenz verklaarde toen dat Heard die avond Depp ervan beschuldigde dat hij haar in het gezicht had geslagen met een telefoon. De agente kon geen verwondingen constateren. De beelden van de bodycams die in die zaak werden bekeken lieten volgens Deadline zien dat het bezoek kalm verliep en het appartement in ordelijke staat was.