Amber Heard reageert voor het eerst sinds rechtszaak: “Je gelooft toch niet dat dit eerlijk was?"

In een interview met journaliste Savannah Guthrie spreekt Heard voor het eerst over haar rechtszaak tegen Johnny. Haar ex-man klaagde haar aan voor smaad en kreeg gelijk, waardoor er nu een enorme schadevergoeding boven haar hoofd hangt. “Het maakt mij niet uit wat mensen van mij denken, of welk oordeel ze hebben over de dingen die in mijn privéleven, in mijn eigen huis, in mijn eigen huwelijk gebeurd zijn achter gesloten deuren. Ik neem niet aan dat de doorsnee persoon daarvan op de hoogte is, dus ik neem de reacties niet persoonlijk”, zegt ze.