Amber Heard opnieuw erg emotioneel in de rechtbank: “Mensen vertellen mij dat ze mijn baby in de microgolfoven willen steken”

Wanneer valt de uitspraak en wat met de verliezer? Alle vragen over Johnny Depp vs Amber Heard beantwoord

De eerste getuige die vandaag aan het woord komt, is dr. Richard Gilbert, een orthopedisch chirurg die in New York werkt. De man zit al zo’n 22 jaar in het vak en heeft al zo’n 10.000 operaties uitgevoerd. De handchirurg kreeg tijdens zijn getuigenis enkele vragen over het afgehakte vingertopje van Johnny Depp. Gilbert verklaart dat Johnny Depp hem verteld heeft dat Amber Heard een wodkafles zijn richting uitgegooid heeft. Vervolgens zou de fles ‘ontploft’ zijn en raakte de acteur het topje van zijn vinger kwijt. Op basis van de opgelopen verwonding en enkele bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een scan van Depps vinger, is de chirurg geneigd om de acteur gelijk te geven. Het verhaal van Heard noemt de man ‘onwaarschijnlijk’.