Amber Heard ontslaat haar pr-team na weken vol negatieve headlines: “Ongezien en ongehoord”

De actrice besliste om het pr-team van de firma Precision Strategies de laan uit te sturen, net in de week waarin ze moet getuigen tegen Depp. Het pr-team moest waken over haar reputatie tijdens het zes weken durende proces, waarbij er dag in dag uit met modder gegooid wordt. Tot nu toe is het echter Johnny die de publieke opinie in zijn voordeel heeft doen keren. De publieke steun voor de acteur, ook vanuit de internationale media, is opvallend groter dan die voor Amber.

Herbekijk: Psycholoog getuigt over gezondheid van Heard “Ze overdrijft”

Heard concludeert dus dat de firma haar werk niet goed doet, en kiest last minute voor een nieuw team. Volgens bronnen in de lokale pers gaat het om de firma Shane Communications, onder leiding van David Shane. “Ze houdt echt niet van negatieve headlines”, zegt een insider. “Het ergert haar dat haar verhaal niet op een effectieve manier verteld wordt. En zeker nu ze zelf op de getuigenbank moet gaan zitten, hoopt ze dat ze de beste kans krijgt in de ‘rechtbank van de publieke opinie’. Want vooral die zal uitmaken of ze hierna nog aan de bak komt.” Amber zal later deze week getuigen voor de rechtbank van Fairfax, Virginia. Johnny Depp ging eerder al verschillende keren op de getuigenbank zitten. Daar verklaarde hij onder andere dat Amber zelf vaak geweld tegen hem gebruikte, en dat hij zijn werk bij Disney kwijtraakte vanwege haar — volgens hem ongegronde — beschuldigingen tegenover hem. Hij klaagt haar aan voor 50 miljoen dollar (47 miljoen euro).

“Het is compleet ongezien en ongehoord om in het midden van een zaak je pr-team te veranderen omdat je de headlines niet tof vindt", aldus expert crisismanagement Lis Smith, in de ‘New York Post’. “Haar vorige firma, Precision Strategies, is één van de beste ter wereld. Maar ook zij kunnen natuurlijk de jarenlange geschiedenis van deze zaak niet uitwissen. Mensen hebben hun mening over Johnny, Amber en deze zaak al lang geleden gevormd. Dat kan je niet veranderen op drie weken tijd, terwijl je in proces ligt.”

Herbekijk hieronder de hoogtepunten uit het proces: