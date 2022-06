Amber Heard na rechtszaak tegen Johnny Depp: “Ik heb dingen gezegd waar ik spijt van heb”

Het volledige interview met Amber wordt in de loop van deze nacht uitgezonden op de Amerikaanse zender NBC. Maar de eerste beelden van Heard doen al wel de ronde op het internet. In een gesprek met journaliste Savannah Guthrie heeft Amber het voor het eerst over haar juridische strijd tegen Depp. “Ik heb vreselijke dingen gezegd en gedaan in die relatie, waar ik spijt van heb”, bekent Amber wanneer Guthrie haar ervan beschuldigt dat ze nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor haar eigen daden. “Ik herkende mezelf bijna niet. Ik heb daar vrijwillig en open over gesproken.”

“Ik heb het gehad over het schelden. En ik heb verteld dat ik tot een punt gepusht ben waarop ik het verschil niet meer kende tussen juist en fout. Ik zal me voelen alsof ik er deel van uitmaakte. Ik was de andere helft van die relatie. Het was lelijk. Maar het kon ook heel mooi zijn. Het was heel toxisch... We waren vreselijk tegen elkaar. Ik heb veel fouten gemaakt. Heel veel fouten. Maar ik heb altijd de waarheid verteld.”

Fysiek geweld

Daarnaast stelt Guthrie de getuigenissen van Heard in vraag. “Je beweert hier dat je nooit een fysiek gevecht hebt uitgelokt, maar er zijn transcripten van geluidsopnames waarin je toegeeft dat je dat wél hebt gedaan. Hoe zit dat dan?”

Volgens Amber zijn de opnames - die ze zelf indiende als bewijsmateriaal - niet representatief. “Zoals ik op de getuigenbank al heb gezegd: als je in zo’n situatie zit, neem je soms de schuld voor dingen waar je de schuld niet voor zou moeten nemen. Daarnaast heb je in een situatie waarin je emotioneel en fysiek misbruikt wordt niet de luxe om alles zwart-wit te zien. Dat was het gewoon niet.”

Guthrie heeft het moeilijk met die uitspraken: “Maar er is een opname waarin je Johnny aan het uitdagen bent: ‘Probeer de wereld maar eens uit te leggen dat jij een man bent die misbruikt wordt door een vrouw, niemand zal je geloven’, waarom zei je dan zulke dingen?”

Amber houdt voet bij stuk: “Clipjes van 20 seconden zijn niet representatief voor de twee of drie uur waarin ze zich hebben afgespeeld.” Wanneer Guthrie wil weten waarom ze dan niet de volledige tape heeft ingediend als bewijsmateriaal, zegt Amber enkel: “Ik ben geen advocaat. Ik heb die dingen gezegd onder grote emotionele, psychologische en fysieke stress.”

Vrijheid van meningsuiting

Volgens Amber werd zij het slachtoffer van een machtig persoon, zoals Johnny Depp. “Vrije meningsuiting zou ook moeten gelden als je de waarheid probeert te zeggen over iemand met macht”, zegt ze. Wanneer Guthrie daarop antwoordt dat je daarvoor wel eerst de waarheid moet spreken - iets wat Heard volgens de volksjury niét heeft gedaan in de rechtszaal - repliceert Heard: “Ik heb enkel en alleen de waarheid gesproken. Maar ik heb die uitgesproken tegenover macht. En ik heb de prijs moeten betalen.” Ze liet ook optekenen dat ze voor de volle honderd procent achter haar getuigenissen in de rechtbank blijft staan.

In een eerdere trailer werden nog meer quotes van Amber vrijgegeven. “Het maakt mij niet uit wat mensen van mij denken, of welk oordeel ze hebben over de dingen die in mijn privéleven, in mijn eigen huis, in mijn eigen huwelijk gebeurd zijn achter gesloten deuren. Ik neem niet aan dat de doorsnee persoon daarvan op de hoogte is, dus ik neem de reacties niet persoonlijk”, zei ze daarin.

Naar eigen zeggen geeft ze de jury, die meer waarde hechtte aan de argumenten van Johnny dan aan die van haar, dan ook geen schuld. “Maar zelfs als je iemand bent die er zeker van is dat ik al deze haat verdien, zelfs als je denkt dat ik lieg, kan je niet geloven dat dit eerlijk is verlopen. Dat er op sociale media een eerlijke representatie van mij was.”

Ook vlak na het proces sprak ze zich daar al over uit. “De teleurstelling die ik nu voel is enorm”, liet ze toen optekenen. “Ik vind het heel jammer dat de berg aan bewijsmateriaal nog niet genoeg was om tegen de disproportionele invloed en overtuigingskracht van mijn ex-man in te gaan.”

Het interview wordt later deze week volledig uitgezonden. Het eerste deel is vannacht te zien op NBC, het tweede deel volgt op woensdag.

