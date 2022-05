Amber Heard: “Mijn zus leerde Johnny Depp coke snuiven met een tampon”

CelebritiesHet wedstrijdje moddergooien dat momenteel aan de gang is tussen Johnny Depp en Amber Heard in de rechtbank van Fairfax, Virginia, is zonet naar nieuwe hoogten getild. Heard had het namelijk in detail over de drugsverslaving van haar ex-man, en beweert dat hij van zijn zus leerde hoe hij coke moest snuiven... met een tamponapplicator.