Amber Heard maakt comeback én komt met niet mis te verstane boodschap

CelebritiesAmber Heard (37) staat weer in de schijnwerpers. Na de spraakmakende rechtszaken tegen Johnny Depp en een korte periode in Spanje om uit de media te blijven, heeft de actrice nu haar nieuwe film ‘In The Fire’ onder de aandacht gebracht. Het is voor haar vooral een kans om de lucht te klaren.

Afgelopen week was Amber Heard op het filmfestival van Taormina op Sicilië voor de wereldpremière van ‘In the Fire’. Dit drama werd gefilmd aan het begin van 2022, net voordat ze haar rechtszaak tegen Johnny Depp verloor. Regisseur Conor Allyn legt uit: “Ze begon te filmen direct na haar proces in het Verenigd Koninkrijk, en ging na afloop meteen door naar Virginia voor haar tweede proces. Ze is fantastisch in de film en ik weet zeker dat het voor haar ontzettend moeilijk was, gezien alles wat ze doormaakte.”

Amber Heard is vastberaden om haar werk de aandacht te geven die het verdient. “Ik heb voornamelijk controle over wat ik zeg. Wat ik niet kan controleren, is hoe de trots die ik voel voor dit project, kan worden overschaduwd door allerlei andere zaken,” vertelt ze. Ze voegt eraan toe: “Het was voor mij belangrijk om te leren dat ik geen invloed heb op de verhalen die anderen om me heen scheppen... Ik wil dat de negatieve aandacht die ik eerder kreeg, afneemt. Dus laat ik het maar eens duidelijk stellen: Ik ben een actrice. Ik ben hier om een film te promoten. Daarvoor kan ik niet worden aangeklaagd.”

Het moet misschien benadrukt worden, maar Amber Heard is al actrice sinds haar 16e. “Het klinkt misschien vreemd, maar dat betekent dat ik al decennialang in deze industrie werk. Ik wil niet beweren dat ik een uitzonderlijke filmcarrière heb, maar wat ik heb, is iets wat ik zelf heb opgebouwd,” stelt ze. De actrice is ervan overtuigd dat “wat ze heeft meegemaakt” haar carrière niet zal definiëren. “En het zal mijn carrière ook zeker niet in de weg staan. Dus laten we het over mijn film hebben.”

