Amber Heard kiest nieuwe advocaten om financieel drama te vermijden: kosten lopen op tot 15 miljoen dollar

Celebrities A$AP Rocky veront­schul­digt zich bij fans nadat hij 45 minuten te laat kwam op eigen optreden

A$AP Rocky (33) verontschuldigt zich op Twitter voor zijn korte set op Rolling Loud, een hiphopfestival in New York City. De rapper zou 45 minuten te laat gekomen zijn op zijn eigen optreden, waarna de organisatie besloten heeft om zijn show toch op het geplande uur te beëindigen. Daardoor kon hij maar negen nummers spelen uit zijn setlist. De rapper was op dat moment niet gediend met de beslissing van het festival, maar achteraf excuseert hij zich wel op Twitter: “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid en wil me graag excuseren bij al mijn fans”, schrijft hij.

27 september