Amber Heard haalt slag thuis: Johnny Depp verliest rechtszaak tegen The Sun (maar gaat meteen in beroep)

CelebritiesBijna drie maanden na het einde van de rechtszaak is de kogel eindelijk door de kerk. Rechter Andrew Nicol heeft beslist dat Johnny Depp (57) de smaadzaak die hij aanspande tegen de Britse krant The Sun verloren heeft. De krant had hem een ‘wife beater’ (vrouwenmishandelaar) genoemd in een artikel in 2018. Zijn ex Amber Heard, die The Sun bijstond en voor hen getuigde, haalt daarmee haar slag thuis: de rechter acht het bewezen dat Depp haar wel degelijk geslagen heeft. Johnny Depp liet na afloop van de zaak meteen weten in hoger beroep te gaan.

Johnny Depp en Amber Heard mogen dan in juli vol goede moed naar de rechtbank in Londen zijn vertrokken, de kans dat ze ongeschonden uit het zo’n twee weken durende proces zouden komen, was toen al onbestaande. Niet alleen zijn beide acteurs wereldberoemd, maar de hoofdvraag van het proces - of The Sun Depp terecht een ‘wife beater’ had genoemd of niet - zorgde ervoor dat beide partijen een wedstrijdje ‘om het meeste vuile was buitenhangen’ begonnen.

Aangezien het huwelijk van Depp en Heard doordrenkt bleek met een flinke portie drank en drugs en een laagje agressie - van wie, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk - stonk die was behoorlijk hard. Geen voetstukken meer om op te staan, geen verheven status als wereldberoemde acteur meer, enkel nog de mens met al z'n gebreken bleef over na alle pittige verhalen. Ondanks de onmiskenbare reputatieschade bij beide partijen mag The Sun zich nu tot overwinnaar kronen. Na zo’n drie maanden bezinning heeft rechter Andrew Nicol uitspraak gedaan.

14 incidenten

“Hoewel hij de nodige elementen bewezen heeft in zijn smaadzaak, hebben de beklaagden aangetoond dat wat zij publiceerden, in de betekenis waarin ik de woorden begrijp, in wezen waar was”, klinkt het in het vonnis. “Ik ben tot deze conclusie gekomen nadat ik de 14 incidenten waarop de beklaagden zich baseerden gedetailleerd heb onderzocht, alsook de overkoepelende beschouwingen die de eiser heeft aangevoerd. Ik acht 12 van de 14 incidenten bewezen.” De rechter nam het expliciet op voor Amber Heard. “Een terugkerend thema in het bewijs van mijnheer Depp was dat mevrouw Heard een hoax geconstrueerd had als een soort verzekeringspolis en dat ze een ‘golddigger’ was. Ik aanvaard deze beschrijving van mevrouw Heard niet.” De rechter erkende wel dat de aantijgingen van Amber Heard een ‘negatief effect op zijn carrière als acteur en activist’ hadden.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Amber Heard © REUTERS

The Sun, die in 2018 een artikel met de titel ‘Gone Potty: How can JK Rowling be ‘genuinely happy’ casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film?’ publiceerde, is erg opgetogen met de uitspraak. “The Sun heeft slachtoffers van partnergeweld gedurende de laatste 20 jaar verdedigd en is voor hen opgekomen”, aldus een woordvoerder van de tabloid. “Deze slachtoffers mogen nooit de mond gesnoerd worden. We danken de rechter voor zijn zorgvuldige overweging en mevrouw Heard voor haar moed tijdens het getuigen in de rechtbank.”

Hoger beroep

Johnny Depp liet na afloop van de zaak echter meteen weten dat hij in hoger beroep gaat. “Deze beslissing is even pervers als verbijsterend”, reageert zijn advocaat. “Het meest zorgwekkende is het vertrouwen van de rechter in de getuigenis van Amber Heard en het volledig negeren van de berg aan bewijs van politieagenten, zorgmedewerkers, haar voormalig assistent en andere getuigen die alle aantijgingen ontkrachten. Het oordeel zit vol met fouten, waardoor het belachelijk zou zijn als meneer Depp hier niet tegenin gaat.”

De reactie van Depps juridische team wordt afgesloten met de hoop dat andere smaadzaken wel op een eerlijke manier worden gevoerd, in tegenstelling tot deze.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Johnny Depp liet na afloop van de zaak meteen weten in hoger beroep te zullen gaan. © EPA

Nieuwe rechtszaak

De uitspraak heeft vermoedelijk ook gevolgen voor de volgende keer dat Depp en Heard de degens zullen kruisen. De ‘Pirates of the Caribbean’-acteur spande namelijk een extra rechtszaak aan tegen z'n ex wegens laster en eerroof. Hij eist maar liefst 50 miljoen dollar van z'n ex. Het proces staat in de Verenigde Staten ingepland voor 11 tot 28 januari, al heeft Depp nu zelf om uitstel gevraagd. Omwille van de coronacrisis hebben de opnames van ‘Fantastic Beasts 3' serieus vertraging opgelopen, waardoor hij niet op tijd terug in de rechtbank kan raken. Hij wil nu uitstel tot later in 2021.

De advocaten van Heard voelen zich alvast gesterkt door het vonnis dat zopas gevallen is. “Voor diegenen die aanwezig waren bij het proces in Londen zijn deze beslissing en dit oordeel geen verrassing”, klinkt het in een reactie. “We zullen binnenkort nog omvangrijker bewijs aanvoeren in het Amerikaanse gerechtshof. We zullen voor Amber Heard gerechtigheid bekomen en zullen haar recht op vrije meningsuiting verdedigen.

Complexe zaak

Dat het bijna drie maanden geduurd heeft voor er een uitspraak kwam, was niet geheel onverwacht. “Dit is een lastige zaak voor een rechter, vanwege de hoeveelheid bewijs en de complexe feitelijke, in plaats van juridische, dimensies ervan”, legde Ryan Dunleavy, partner in het Britse advocatenkantoor Stewarts, uit aan The Washington Post. “De rechter moet alle details van de documenten en getuigenverklaringen doornemen voor hij een uitspraak kan doen. De rechter zal er bovendien zeker van willen zijn dat hij de juiste beslissing neemt, al garandeert dat niet dat er geen beroep zal komen.”

Niet meer helemaal mee met wat er tijdens de rechtszaak gebeurde? Wij zetten de meest markante uitspraken en feiten hier nog even voor je op een rijtje.

