Amber Heard haalt haar slag thuis: Johnny Depp verliest rechtszaak tegen The Sun

CelebritiesEnkele maanden na het einde van de rechtszaak is de kogel eindelijk door de kerk. Rechter Andrew Nicol heeft beslist dat de smaadzaak die Johnny Depp aanspande tegen de Britse krant The Sun, omdat ze hem een vrouwenmepper hadden genoemd, heeft verloren. Zijn ex Amber Heard, die The Sun bijstond, haalt daarmee haar slag thuis: volgens de rechter heeft Depp haar dus inderdaad mishandeld.

Johnny Depp en Amber Heard mogen dan in juli vol goede moed naar de rechtbank in Londen zijn vertrokken, de kans dat ze ongeschonden uit het zo’n twee weken durende proces zouden komen, was toen al onbestaande. Niet alleen zijn beide acteurs wereldberoemd, maar de hoofdvraag van het proces - of The Sun Depp terecht een ‘wifebeater’ had genoemd of niet - zorgde ervoor dat beide partijen een wedstrijdje ‘om ter meeste vuile was buitenhangen’ begonnen. Aangezien het huwelijk van Depp en Heard doordrenkt bleek met een flinke portie drank en drugs en een laagje agressie - van wie, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk - stonk die was behoorlijk hard. Geen voetstukken meer om op te staan, geen verheven status als wereldberoemde acteur meer, enkel nog de mens met al z'n gebreken bleef over na alle pittige verhalen. Ondanks de ongetwijfelde reputatieschade mag The Sun zich nu tot overwinnaar kronen. Na zo’n drie maanden bezinning heeft rechter Andrew Nicol uitspraak gedaan.

Nieuwe rechtszaak

De uitspraak heeft vermoedelijk ook gevolgen voor de volgende keer dat Depp en Heard de degens zullen kruisen. De ‘Pirates of the Caribbean’-acteur spande namelijk een extra rechtszaak aan tegen z'n ex wegens laster en eerroof. Hij eist maar liefst 50 miljoen dollar van z'n ex. Het proces staat in de Verenigde Staten ingepland voor 11 tot 28 januari, al heeft Depp nu zelf om uitstel gevraagd. Omwille van de coronacrisis hebben de opnames van ‘Fantastic Beasts 3' serieus vertraging opgelopen, waardoor hij niet op tijd terug in de rechtbank kan raken. Hij wil nu uitstel tot later in 2021.

Complexe zaak

Dat het zo lang heeft geduurd voor er een uitspraak kwam, was niet geheel onverwacht. “Dit is een lastige zaak voor een rechter, vanwege de hoeveelheid bewijs en de complexe feitelijke, in plaats van juridische, dimensies ervan”, legde Ryan Dunleavy, partner in het Britse advocatenkantoor Stewarts, uit aan The Washington Post. “De rechter moet alle details van de documenten en getuigenverklaringen doornemen voor hij een uitspraak kan doen. De rechter zal er bovendien zeker van willen zijn dat hij de juiste beslissing neemt, al garandeert dat niet dat er geen beroep zal komen.”

Niet meer helemaal mee met wat er tijdens de rechtszaak gebeurde? Wij zetten de meest markante uitspraken en feiten hier nog even voor je op een rijtje.