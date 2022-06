Amber Heard 'gebroken' na verdict, Johnny Depp reageert opgelucht: "De jury heeft me mijn leven teruggegeven”

Johnny Depp heeft de zaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard grotendeels gewonnen. “Er werden valse, zeer ernstige en criminele beschuldigingen tegen mij geuit via de media, wat leidde tot een eindeloos spervuur ​​van hatelijke inhoud. (...) Zes jaar later gaf de jury me mijn leven terug”, reageert de acteur op Instagram. Heard reageert dan weer diep teleurgesteld op de uitspraak van de jury. “(De uitspraak) zet de klok terug naar een tijd waarin een vrouw die zich uitsprak publiekelijk beschaamd en vernederd kon worden”, schrijft zij.

De acteur had de actrice voor 50 miljoen dollar aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. De jury in Fairfax (Virginia) oordeelde woensdag dat voldoende is bewezen dat er sprake is van smaad. Amber Heard moet Depp 15 miljoen dollar aan schadevergoeding betalen. In de tegenclaim van Heard, die op haar beurt 100 miljoen dollar eiste van Depp wegens smaad, achtte de jury de feiten slechts gedeeltelijk bewezen. Amber kreeg 2 miljoen dollar toegewezen.

“De jury heeft me mijn leven teruggegeven, de waarheid komt altijd boven”, zegt Depp

Johnny Depp, die dus als winnaar uit de bus komt, heeft op Instagram gereageerd op de uitspraak. “Zes jaar geleden is mijn leven, het leven van mijn kinderen, het leven van degenen die het dichtst bij me staan, en ook het leven van de mensen die mij jarenlang hebben gesteund en in mij hebben geloofd, voor altijd veranderd", schrijft hij.



“Er werden valse, zeer ernstige en criminele beschuldigingen tegen mij geuit via de media, wat leidde tot een eindeloos spervuur ​​van hatelijke inhoud, hoewel er nooit een aanklacht tegen mij werd ingediend. (...) Zes jaar later gaf de jury me mijn leven terug.”

Depp legt in zijn statement nog eens uit waarom hij zijn ex-vrouw heeft aangeklaagd. “Vanaf het allereerste moment was mijn doel van deze zaak om de waarheid te onthullen, ongeacht de uitkomst. De waarheid spreken was iets wat ik verschuldigd was aan mijn kinderen en aan iedereen die me is blijven steunen.”

Hij bedankt ook de rechter en de juryleden. “Ik wil het nobele werk erkennen van de rechter, de juryleden, het gerechtspersoneel en de sheriffs die hun tijd hebben opgeofferd om tot dit punt te komen. Ook veel dank aan mijn juridische team dat buitengewoon werk heeft geleverd door mij te helpen om de waarheid te delen.”

“Het beste moet nog komen en er is eindelijk een nieuw hoofdstuk begonnen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Johnny Depp (@johnnydepp)

“De teleurstelling die ik vandaag voel, is onbeschrijfelijk”

Ook Amber Heard publiceerde kort na de uitspraak een verklaring op Instagram. “De teleurstelling die ik vandaag voel, is onbeschrijfelijk. Ik ben er kapot van dat deze berg bewijs nog steeds niet genoeg was om de onevenredige macht en invloed van mijn ex-man te verslaan.”



“Ik ben nog meer teleurgesteld over wat dit vonnis betekent voor andere vrouwen. Het is een tegenslag. Het zet de klok terug naar een tijd waarin een vrouw die zich uitsprak publiekelijk beschaamd en vernederd kon worden. Het gaat in tegen het idee dat geweld tegen vrouwen serieus moet worden genomen”, schrijft de actrice.

Volgens Heard zijn de advocaten van Depp erin geslaagd “om de jury zover te krijgen dat ze de belangrijkste kwestie van vrijheid van meningsuiting over het hoofd zien”. De jury zou ook het overtuigende bewijs van de feiten hebben genegeerd, “bewijs dat zo overtuigend was dat we in het Verenigd Koninkrijk wonnen (met de rechtszaak tegen The Sun, red.).”

“Ik ben verdrietig dat ik deze zaak heb verloren. Maar ik ben nog verdrietiger dat ik een recht heb verloren dat ik als Amerikaan dacht te hebben - om vrij en open te spreken.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Amber Heard (@amberheard)