“Amber Heard gaat onthullende biografie schrijven over Johnny Depp, want ze is blut”

Amber verloor de rechtszaak tegen Johnny, waardoor ze hem nu 9 miljoen euro schuldig is. Geld dat ze naar eigen zeggen niet heeft. Volgens insiders, die spraken met de Amerikaanse pers, in Heard nu van plan om een biografie te schrijven over haar relatie met de acteur, om een centje bij te verdienen. “Ze beschouwt haar carrière in Hollywood als een verloren zaak”, aldus een insider. “En ze heeft dus niets te verliezen. Ze bevindt zich niet in een positie om geld af te slaan. Ze is momenteel in gesprek met een uitgeverij.”

Het nieuws komt er nadat Amber eerder deze week werd gespot in de discountwinkel TJ Maxx. Dat is een keten die vergelijkbaar is met Shoe Discount in onze contreien. Een keten waar je normaal gezien geen bekende acteurs of actrices tegen het lijf loopt. Is Amber echt blut of was het een berekende zet om daar gezien te worden? Op sociale media vraagt men het zich af. Amber heeft de rechtbank namelijk laten weten dat ze niet de fondsen heeft om Johnny te betalen, en hoopt op een strafvermindering.