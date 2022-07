Amber Heard gaat in beroep tegen vonnis in smaadproces tegen Johnny Depp

Celebrities Kevin Spacey pleit onschuldig in Britse rechtszaak over seksueel misbruik

Kevin Spacey (62) is duidelijk zeker van zijn stuk. Op donderdag heeft de acteur in een Londense rechtbank onschuldig gepleit in een rechtszaak over beschuldigingen van seksueel misbruik. Amerikaanse media sluiten wel niet uit dat de ‘House of Cards’-acteur zal instemmen met een minnelijke schikking. Spacey wordt verdacht van vijf zedendelicten tegen drie mannen.

14 juli