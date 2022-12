Amber Heard eist nieuw proces maanden na verlies tegen Johnny Depp

CELEBRITIESAmber Heard (36) vraagt ​​om een ​​herroeping van de beslissing of een geheel nieuw proces in de smaadzaak tegen haar ex-man Johnny Depp (59), die ze eerder dit jaar verloor. De Amerikaanse actrice gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Ze beweert dat de rechtszaak oneerlijk werd behandeld.

Op 23 november hebben de advocaten van Amber Heard de nodige documenten ingediend bij het Virginia Court of Appeals. Het beroep dat Heard tekende tegen het vonnis van 10,35 miljoen dollar is maar liefst 68 pagina’s lang. De Amerikaanse actrice beweert dat het uitsluiten van aantekeningen in haar therapiesessies, waarin ze aangaf door de Depp te zijn misbruikt, leidde tot een oneerlijk proces. Rechter Penney Azcarate uit Virignia besloot dat de notities niet mochten gebruikt worden in de smaadzaak.

“De rechtbank heeft de jury ten onrechte verhinderd verschillende afzonderlijke gevallen te overwegen waarin Heard het misbruik van Depp aan een medische professional heeft gemeld”, schreven de advocaten van Heard in het beroep. “Als het niet wordt teruggedraaid, zal de uitsluiting door de rechtbank van meldingen van huiselijk geweld aan medische professionals, het moeilijker maken voor andere slachtoffers van misbruik om beschuldigingen van misbruik te bewijzen. Dat zal hen er waarschijnlijk van weerhouden om naar voren te komen.”

De beruchte rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp beheerde zes weken lang het nieuws. Depp beschuldigde Heard van laster nadat ze een opiniestuk schreef voor ‘The Washington Post’, waarin ze hem onrechtstreeks zou beschuldigen van huiselijk geweld. Volgens de ‘Pirates of the Caribbean’-ster kostte hem dat verschillende jobs en samenwerkingen. Heard kloeg hem op haar beurt aan wegens laster en eerroof. Advocaten van Heard voerden in het beroep ook aan dat het proces had moeten plaatsvinden in Californië - waar het paar ooit samenwoonde - en niet in Virginia, waar ‘The Washington Post’ zich huisvest.

Afgelopen juni koos de jury grotendeels de kant van Depp: Heard is hem een schadevergoeding van 10,35 miljoen dollar verschuldigd. Andersom moet Depp haar 2 miljoen dollar betalen. Na die beslissing besloot Heard beroep aan te tekenen. En ook Depp tekende beroep aan. Hij beweert dat de enige aanklacht wegens laster die Heard tijdens het proces won, “onjuist” was. Het feit dat hij zijn ex-vrouw twee miljoen dollar moet betalen, kan hij duidelijk moeilijk verkroppen.

Bijna blut

Terwijl Depp inmiddels weer aan het werk is, zakt Heard verder in een financiële put. De Amerikaanse actrice is bijna blut en stevent af op een faillissement. Voor de rechtszaak werd haar vermogen geschat op zes miljoen dollar, al blijft daar vandaag weinig van over. Heard was zelfs al genoodzaakt om haar luxewoning in Californië te verkopen. Naast de bijna 10,35 miljoen dollar schadevergoeding die ze haar ex-man nog moet, zou de rekening van haar advocatenbureau even hoog oplopen. Heard voert verder ook een legale strijd met haar verzekeringsbedrijven New York Marine and General Insurance Co en Travelers Commercial Insurance Company. Ze wilt beide bedrijven laten opdraaien voor de torenhoge kosten van haar rechtszaak tegen Johnny Depp. Als de schadevergoeding tijdens het beroep tegen haar ex-man overeind zou blijven, zal Heard achterblijven met een rekening van bijna 23 miljoen dollar.

