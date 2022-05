Amber Heard “dagelijks lastiggevallen” door fans Johnny Depp

Celebrities Chris Rock maakt Amber Heard met de grond gelijk: “Geloof alle vrouwen, behalve haar”

Komiek Chris Rock (57), die onlangs nog een klap kreeg van Will Smith omdat hij een ongepast grapje had gemaakt over diens vrouw, deinst er nog altijd niet voor terug om met gevoelige zaken te lachen. Tijdens zijn laatste stand up comedy-show in Londen had hij het over Amber Heard en Johnny Depp. “Vanaf het moment dat je een drol legt in bed, ben je schuldig aan alles.”

