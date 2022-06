Amber Heard boos over TikTok-bericht van Johnny Depp: “Dit is een stap terug voor vrouwenrechten”

Celebrities 16-jarige dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt toont straffe dansmoves

De 16-jarige Shiloh Jolie-Pitt is dan wel de dochter dan twee bekende Hollywoodacteurs, maar het lijkt erop dat zij de dansmicrobe te pakken heeft. In een video die gedeeld werd door chorograaf Hamilton Evans zien we de 16-jarige alles geven op ‘About Damn Time’ van Lizzo. Shiloh volgt dansles in een dansstudio in Los Angeles, het Millenium Dance Complex. Enkele fans delen de clips met de dansende tiener volop op sociale media.

3 juni