Amber Heard beschuldigt Johnny Depp van seksueel misbruik op eerste dag van megaproces

Amber Heard kwam tijdens het megaproces als eerste aan bod. Ben Rottenborn, de advocaat van de actrice, gaf op dinsdag starten met zijn openingspleidooi. Volgens de raadsman van de ‘Aquaman’-actrice zullen de advocaten van Depp proberen om de jury “af te leiden” en van de zaak een “soap” te maken. Rottenborn beweert ook dat de jury bewijs te zien zal krijgen dat niet in het voordeel is van de acteur. Heards stelt ook nog dat de jury “de echte Johnny Depp gaat leren kennen, de de man achter de roem, het geld en de ‘piratenkostuums’”.

De advocaat van de ‘Aquaman’-actrice had het tijdens zijn openingspleidooi ook nog over het artikel dat in 2018 in The Washington Post verschenen is. Rottenborn benadrukt nogmaals dat de naam van Johnny Depp nergens aan bod komt. De raadsman van Amber Heard stelt ook nog dat zijn cliënte simpelweg haar platform wilde gebruiken om een belangrijke kwestie in de kijker te zetten.

Amber Heard in de rechtbank. De actrice beschuldigde haar ex Johnny Depp onder meer van seksueel misbruik.

Seksueel misbruik

Naast het artikel in de Amerikaanse krant komen er ook nog enkele specifieke incidenten aan bod. Tijdens een trip naar Australië in 2015 zou er sprake geweest zijn van een gigantische ruzie tussen het ex-koppel. Daarnaast zou Depp zijn ex-vrouw de avond voor ze bij ‘The Late Late Show’ van James Corden verwacht werd ook fysiek mishandeld hebben. Ook op de dertigste verjaardag van Amber Heard, in april 2016, liep het mis. Volgens de advocaten van de actrice had Depp de dag in kwestie nog een meeting. De acteur kwam als gevolg te laat voor Ambers verjaardag en was duidelijk onder de invloed van drank en drugs.

Toen Amber liet blijken dat ze teleurgesteld was, zou Johnny Depp haar zowel fysiek als seksueel mishandeld hebben. De advocaten van Depp ging tegen de beweringen over het vermeende misbruik in. Zij noemden de uitspraken en die van Heard “erg verontrustend”. De actrice zou zichzelf een slachtoffer van huiselijk geweld willen maken, maar is eigenlijk de dader, verklaren Depps advocaten. “Het enige medische rapport waarin een verwonding vermeld wordt, heeft Depp opgelopen na een korte ruzie in Australië. Amber gooide een wodkafles naar hem, waardoor hij een snee in zijn vinger opliep.” Tijdens het openingspleidooi kwamen er ook enkele objecten aan bod. Elaine Bredehoft, een tweede advocate van de actrice, liet in de rechtszaal nog een make-updoosje zien. Bredehoft beweert dat Heard het doosje overal met zich meenam. Daarnaast “is ze een expert geworden in het camoufleren van haar blauwe plekken.”

Johnny Depp blijft voorlopig positief. De acteur zwaaide zelfs naar de aanwezigen in de rechtbank.

Het team van Johnny Depp zal in de komende weken moeten bewijzen dat de woorden die de actrice schreef in het artikel in de Washington Post over hem gingen en onjuist zijn. Als hij dat niet kan, verliest hij. Ben Chew, de raadsman van Johnny Depp, vertelde de rechtbank dat Heards beweringen de acteur als een “schurk” hebben gecast. “Het is een geval dat laat zien hoe verwoestend woorden kunnen zijn als ze onjuist zijn en openbaar worden gemaakt”, zegt hij. “Woorden zijn belangrijk. Ze schetsen een beeld in onze geest”, zegt hij tegen de rechtbank. “Woorden kunnen sterke emoties oproepen en onherstelbare schade aanrichten.” Volgens de advocaat staat er voor Johnny Depp ook veel op het spel. “Zijn hele carrière hangt af van zijn reputatie.”

129 getuigen

Rechter Penney Azcarate startte het monsterproces vanochtend, dat naar verluidt zes weken in beslag zal nemen, door de 60 potentiële juryleden op de rooster te leggen. Aan het einde van de dag werden zeven definitieve juryleden aangeduid en vier plaatsvervangers. Zij beslissen na afloop wie al dan niet schuldig is.

Aanleiding van de rechtszaak is een column die Heard in 2018 schreef in ‘The Washington Post’ over huiselijk geweld. De naam van haar ex-geliefde noemde ze nergens, maar iedereen wist over wie ze het had. Depp eist daarom 50 miljoen dollar, omdat hij verschillende rollen misliep na de publicatie van het opiniestuk en dus financieel verlies leed. Heard diende niet veel later een counterclaim in tegen Depp en vraagt op haar beurt 100 miljoen dollar (92 miljoen euro) van hem wegens smaad. In het proces - dat live te volgen zal zijn op courttv.com - worden de komende weken 129 getuigen opgeroepen, 38 door Depp, 81 door Heard. En daar zijn ook heel wat bekende namen bij. Ex-lief en Tesla-baas Elon Musk (50) werd bijvoorbeeld opgeroepen door Heard. Ook acteur James Franco (43) - nu zelf verwikkeld in een rechtszaak rond seksueel overschrijdend gedrag - zal getuigen.

Volledig scherm © ANP / EPA