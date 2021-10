Amanda Seyfried openhartig over moeilijke bevalling: “Doodsbang om een postnatale depressie te krijgen”

“Bij mijn tweede bevalling ging er iets mis. De baby was in orde, maar het was lastig en pijnlijk en er waren ook heel wat complicaties, dus dat zorgde voor een pak extra stress,” zegt de actrice die ook al een dochter heeft van vier jaar samen met haar man Thomas Sadoski (45). Seyfried vertelt PEOPLE ook hoe zij en haar echtgenoot de zorg voor hun kinderen combineerden met vele bezoekjes aan het ziekenhuis voor haar problemen met haar ruggengraat: “Dat doe je gewoon. Op een gegeven moment was ik nog maar net terug uit het ziekenhuis en moest ik eigenlijk mijn zoon eten geven terwijl mijn man voor mijn dochter aan het zorgen was en ik meteen weer naar het ziekenhuis moest. Gelukkig had ik mensen die altijd klaarstonden om me terug naar het ziekenhuis te rijden.”

Seyfried gaf ook wat meer inzicht in de maatregelen die ze nam om een postnatale depressie te voorkomen: “Ik was doodsbang om aan een postnatale depressie te lijden. Uiteindelijk heb ik veel therapie gedaan voordat ik mijn eerste kind kreeg en toen had ik echt geluk. Ik had geen last van depressies en ik had het gevoel dat ik de lotto had gewonnen,” zegt ze. “Het was zo moeilijk, maar het was niet iets waarvan ik dacht dat ik het niet aankon. Bij mijn tweede kind kwam het ook goed, maar dat is deels doordat ik medicijnen nam en daar nooit mee ben gestopt.”