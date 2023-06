Amanda Bynes opnieuw aangehouden door de politie: actrice maakte “een verslagen indruk”

Ooggetuigen vertelden aan de Amerikaanse entertainmentwebsite ‘TMZ’ dat Bynes er kalm uitzag tijdens haar gesprek met de politie van Los Angeles. Al maakte ze wel “een verslagen indruk” toen ze werd meegenomen voor verder onderzoek. Meer details zijn er op dit moment nog niet. Zo is er niet geweten of een externe partij de politie opgeroepen heeft. Verder is het ook niet duidelijk of de ‘She’s The Man’-actrice opnieuw opgenomen is in het ziekenhuis. Wat wel bekend is, is dat een medisch team het voormalige kindsterretje stond op te wachten aan het politiebureau. Hun doel zou zijn om te evalueren of Amanda nog verdere behandeling nodig heeft.