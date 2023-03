Amanda Bynes opgenomen in psychiatrische afdeling na naakte zwerftocht op straat, ouders willen geen nieuwe curatele

Een ooggetuige zei tegen de entertainmentsite dat Bynes, bekend van haar rol in onder meer ‘She’s The Man’, een auto liet stoppen en tegen de bestuurder vertelde dat ze een psychose had gehad. Ze kon vervolgens zelf de hulpdiensten bellen. Politiebronnen stellen dat de 36-jarige Bynes daarna is opgevangen in een nabijgelegen politiebureau. Daar werd vastgesteld dat ze moest worden opgenomen. Bynes zou niet gewond zijn geraakt bij het incident. Vermoedelijk moet de actrice nu nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven.