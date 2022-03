Amanda Bynes kreeg van Hollywoodregisseur te horen dat ze op “een monster” leek

“De reden waarom ik er meestal niet zo geweldig uitzie op paparazzi-foto’s is omdat ik mijn ogen dichtknijp als ik in de zon kijk”, aldus Amanda Bynes bij een korte video van zichzelf op Instagram.” Ze vervolgt: “De foto’s die ik deel, zijn gemaakt in flatterend licht, in de schaduw of buiten zonder dat de zon op mijn gezicht schijnt. Ik heb ooit een film gemaakt waarin de regisseur me vertelde dat ik in bepaald licht op een monster leek.” Om welke regisseur het precies gaat, maakte de actrice niet bekend. Bynes speelde in het verleden wel al mee in enkele grote films zoals ‘What A Girl Wants, ‘Easy A’, en ‘Hairspray’.