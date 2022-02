Amanda Bynes dient aanvraag in om curatele op te heffen

Het nieuws werd bevestigd door het Amerikaanse ‘Page Six’. De 35-jarige actrice wil in de toekomst weer over haar eigen doen en laten beslissen. Daarnaast wil Bynes ook weer controle over haar fortuin. “Amanda wil dat er een einde komt aan de bewindvoering. Ze voelt zich weer beter en is van mening dat bescherming door de rechtbank niet langer nodig is”, vertelde David A. Esquibias, de advocaat van de actrice, aan het Amerikaanse People. Op 22 maart verschijnt de zaak opnieuw voor de rechtbank.

Lynn Bynes, de moeder van Amanda, is al sinds augustus 2013 verantwoordelijk voor haar dochter. De beslissing kwam er nadat de actrice (toen 27) opgenomen werd nadat ze vermoedelijk brand gesticht had op de oprit van iemand die ze niet kende. In 2014 liet de ‘She’s The Man’-actrice weten dat ze volgens dokters niet alleen bipolair, maar ook manisch depressief was. In de jaren die volgden, probeerde Amanda om komaf te maken met haar problemen, maar de actrice is regelmatig hervallen in oude gewoontes. Toch heeft de Amerikaanse actrice in de afgelopen jaren ook een aantal overwinningen gekend. In 2019 behaalde ze haar diploma aan het zogenaamde Fashion Institute of Design & Merchandising in Los Angeles.