Alweer een ex van Armie Hammer die ‘bijna werd opgegeten’: “Hij wilde mij op de BBQ gooien”

Armie zou namelijk verontrustende fantasieën hebben over kannibalisme. “Met hem daten was zoals uitgaan met een wannabe Hannibal Lecter”, aldus Vucekovich, die een relatie met de acteur had tussen juni en augustus 2020. “Zijn idee van pikante praat was mij vertellen welke stukken van mijn lichaam hij wilde grillen en oppeuzelen. Hij houdt van het idee van huid tussen zijn tanden. En het ergste is: hij is een heel innemend persoon. Hij maakt indruk op vele vrouwen, zeker jonge vrouwen. Hij is er heel goed in om je te doen geloven dat hij nog nooit zo verliefd is geweest als op jou. Maar dan komen zijn ware intenties naar boven. Op den duur werd hij obsessief. Hij stuurde me wel 100 berichten op één dag.”

“Zo zei hij dat hij me op de BBQ wilde gooien”, gaat ze verder. “Hij wilde mijn borstkast openbreken, er een rib uithalen en die dan grillen. ‘Ik wil een hap uit je nemen’, zei hij dan. Ik weet nog dat ik ooit in mijn hand heb gesneden, en hij wilde aan het sneetje likken of zuigen.”

Drank en drugs

“Het was heel raar, ja, dat vond ik toen al", bedenkt ze zich. “Maar op dat moment laat je het passeren, weet je wel. Ik vroeg me wel af of hij mentaal in orde was. Hij wilde het doen overkomen alsof hij ‘mij dingen zou leren’, maar ik had constant een slecht voorgevoel. Hij manipuleerde me. Hij heeft me overtuigd om dingen te doen die eigenlijk niet veilig waren, omdat hij onder de invloed was van drank en drugs. Hij dronk de héle dag. Hij beweerde dat hij blut was, dus ik moest alles voor hem betalen. Ik heb dingen gedaan, ook in bed, waar ik me niet goed bij voelde. Maar hij overtuigde me ervan dat ík fout zat. Na één kletterende ruzie daarover is hij vertrokken. Hij haalde op korte tijd heel mijn leven overhoop, en vertrok daarna alsof het niets was. Ik ben achteraf naar de psycholoog geweest om mijn PTSD te verwerken. Pas daar begreep ik dat ik misbruikt werd in onze relatie.”

100% kannibaal

Ook andere vrouwen kwamen naar voren met gekke verhalen. Niet alleen zijn exen, maar ook vrouwen die hij zou hebben lastiggevallen met zijn fantasieën. “Hij vroeg me of hij één van mijn tenen mocht afsnijden, zodat hij die in zijn zak kon steken en altijd een stukje van mij bij zich kon dragen”, meent iemand.

De bal ging aan het rollen toen een onbekende vrouw via het Instagram-account @houseofeffie screenshots online plaatste van berichten die Hammer tussen 2016 en februari 2020 naar haar en verschillende andere vrouwen gestuurd zou hebben. Hij zou met verschillende van hen ook affaires gehad hebben. “Ik ben 100% een kannibaal”, schreef hij in één van de berichten. “Ik wil je opeten. Fuck. Dat is eng om toe te geven. Ik heb dat nog nooit eerder toegegeven. Ik wil je bloed drinken. Waarom deze afstand?” En ook: “Ik zou je achtervolgen. Als je zou proberen weg te lopen, zou ik je zo snel bespringen. Fuck. Je hebt iets sterks nodig om me van je af te houden.”

Om te bewijzen dat de berichten echt zijn, plaatste de vrouw ook een foto online, die ze privé kreeg van Hammer via Instagram. Daarop zie je een hand van een man, met een tatoeage op de ringvinger. Die vertoont opvallend veel gelijkenissen met de tatoeage die Hammer als eerbetoon aan z’n ex-vrouw Elizabeth Chambers (38) liet zetten, kort na hun huwelijk in 2010. “Ik kwam de voorbije weken in contact met vrouwen die op dezelfde vreselijke manier door Hammer behandeld zijn. Door deze berichten te delen, willen we voorkomen dat hij dat in de toekomst kan blijven doen”, schrijft de anonieme vrouw ook nog.

Ontslag?

Hammer is intussen uit zijn laatste filmproject, ‘Shotgun Wedding’, gestapt vanwege de aantijgingen. Of zijn vertrek volledig vrijwillig was, is niet bekend. “Dit zijn bullshitverhalen”, geeft hij wel mee. “Ik ga niet reageren op deze onzin, maar gezien deze valse en bedrieglijke aanvallen op me, kan ik nu mijn kinderen Harper (6) en Ford (3) niet achterlaten om vier maanden een film op te nemen in de Dominicaanse Republiek”, klinkt het. De filmstudio zou hem zonder morren hebben laten gaan. “Lionsgate steunt me hierin en ik ben ze daar erg dankbaar voor.”

