Altijd al eens willen binnenkijken in de woonst van een celebrity? Gwyneth Paltrow verhuurt haar huis via Airbnb

'De dingen des le­vens'-actrice Judi Evans is 30 jaar getrouwd: "De dood van onze zoon komen wij nooit te boven"

“Ik mis hem elke dag meer en meer.” Ruim drie jaar geleden verloor Judi Evans (59) haar enige zoon Austin. Een drama dat ‘De dingen des levens’-actrice in een diepe depressie deed belanden. “Hij had problemen.” Meer heeft ze nooit willen vertellen over de doodsoorzaak, schrijft ‘Primo’. Net voor Austin stierf, had hij nog samen een film gemaakt met zijn moeder.