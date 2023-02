“Alsof hij de realiteit niet langer onder ogen wil zien”: geliefden van Jack Nicholson vrezen voor acteur

Celebrities Hij sloot 30 jaar geleden de deal van zijn leven: hoe Jack Nicholson schatrijk werd van zijn rol in ‘Batman’

Het is intussen exact 30 jaar geleden dat Jack Nicholson (82) in de huid kroop van The Joker, de voornaamste tegenstander van Batman, in de eerste gelijknamige verfilming van Tim Burton. Hoewel de rol later nog werd vertolkt door andere acteurs als Heath Ledger, lijkt de kans onbestaande dat zij er financieel even goed vanaf kwamen. De film bleek voor Nicholson immers de deal van zijn leven.

