“Als ze blijft volharden, kan dat uitlopen op een oorlog”: ‘Dirty Dancing’ zorgt voor bitse strijd tussen Jennifer Grey en weduwe Patrick Swayze

TV Doodver­klaar­de man van ‘Tiger King’-ster Carole Baskin na 26 jaar “levend en wel” gevonden: wat is er gebeurd?

Alle monden vallen open in ‘Tiger King’-land. Don Lewis, de echtgenoot van Carole Baskin (61), blijkt helemaal niet overleden. Dat verklaart de Netflix-ster opvallend genoeg zélf in een interview. Na zes jaar huwelijk verdween Don Lewis in 1997 en in 2002 werd hij wettelijk dood verklaard. Er doken de wildste theorieën op en vele ‘Tiger King’-fans geloofden zelfs dat Carole rechtstreeks betrokken was bij zijn verdwijning. Waar zat Don Lewis en wat is er met hem gebeurd?

24 januari