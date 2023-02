Als kind overleefde ze op slakken en kikkers, vandaag is ze 300 miljoen euro waard: het bijzondere levensverhaal van Nana Mouskouri

Celebrities Holly­woodicoon en sekssym­bool Raquel Welch op 82-jarige leeftijd overleden

Raquel Welch is op 82-jarige leeftijd overleden. De iconische actrice, die vooral furore maakte in de jaren 60 en 70 en bekendstond als sekssymbool, overleed na een korte, onbekende ziekte. Haar familie bevestigde het nieuws van entertainmentwebsite ‘TMZ’ dat ze woensdagochtend is overleden.