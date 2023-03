“Als ik in de spiegel kijk, zie ik een gelukzak”: Jeremy Renner barst in tranen uit tijdens eerste interview na ongeval met sneeuwruimer

In zijn interview met Diane Sawyer, dat op 6 april uitgezonden zal worden op de Amerikaanse zender ABC, vertelt Jeremy Renner onder meer dat hij zich de pijn die hij toen voelde nog perfect herinnert. “Ik herinner het mij allemaal nog”, aldus de acteur. “Ik was de hele tijd wakker.” Tijdens het gesprek haalt Sawyer verder ook nog het moment aan waarop de Amerikaanse acteur in gebarentaal sorry zei tegen zijn familie. “Ja..”, klinkt het voorzichtig bij Renner, die vervolgens in tranen uitbreekt. “Maar ik heb ervoor gekozen om te overleven.”

KIJK. Jeremy Renner geeft eerste interview na ongeval met sneeuwruimer.

Renner, die meer dan 33 gebroken botten had na het dramatische ongeval, heeft al verschillende operaties achter de rug. Daarnaast is de acteur ook al maandenlang intensief aan het revalideren. “Ik heb veel vlees en botten verloren bij deze ervaring, maar ik ben bijgetankt en bijgevuld met liefde en titanium.” De Amerikaanse acteur kiest er ook voor om - ondanks alles - positief te blijven. “Als ik in de spiegel kijk, zie ik een gelukzak.”

Neefje

Verder komt ook Renners neefje nog aan bod tijdens het interview. Alexander, die zijn leven te danken heeft aan zijn oom, geeft tijdens het gesprek eerlijk toe dat hij ervan overtuigd was dat Jeremy het niet gehaald had. “Er kwam een plas bloed uit zijn hoofd”, klinkt het voorzichtig. “Ik liep naar hem toe, maar ik had niet verwacht dat hij nog in leven zou zijn.” Zelf heeft de ‘Marvel’-acteur wel nog steeds geen spijt van zijn beslissing. “Ik zou het zo opnieuw doen”, klinkt het overtuigend. De sneeuwruimer ging recht op hem af. Zijn leven stond op het spel.”

Het volledige interview met Jeremy Renner zal op 6 april te zien zijn op de Amerikaanse zender ABC. Ook het telefoontje naar de hulpdiensten zal te horen zijn gedurende de uitzending. Ondertussen is de Amerikaanse acteur nog steeds volop bezig met zijn revalidatie. Op 11 april wil hij namelijk de première van zijn Disney+-reeks ‘Rennervations’ bijwonen. Voor de acteur zal het zijn eerste publieke verschijning sinds zijn ongeval worden.

LEES OOK:

KIJK. Jeremy Renner loopt weer na zwaar ongeval