“Als ik iets zeg over mijn vagina, is dat blijkbaar het einde van de wereld”: dit is Megan Thee Stallion, de nieuwe vlam van Lukaku

Celebrities“I’m a savage. Classy, bougie, ratchet.” Megan Thee Stallion (28) raakte bij ons bekend dankzij haar hit ‘Savage’, maar inmiddels heeft de celeb een nieuwe link met ons land. Maandag werd de Amerikaanse hand in hand gespot met Romelu Lukaku (30). Wat weten we over de rapper, die in het verleden al beschoten werd door haar ex? En hoe leerde ze de Rode Duivel kennen? Een portret van de nieuwe mevrouw Lukaku. “Hij riep: ‘dansen, bitch’. Nadien begon hij te schieten.”