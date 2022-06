Alpaca’s, wafels en veel bezwaren: de grappigste momenten uit het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard

Celebrities Caitlyn Jenner kreeg geen uitnodi­ging voor huwelijk van stiefdoch­ter Kourtney: “Ze is geschokt”

Caitlyn Jenner (72) is op z'n zachtst gezegd niet blij dat ze niet werd uitgenodigd voor de bruiloft van Kourtney Kardashian (43) en Travis Barker (46). Ze is "geschokt" dat haar stiefdochter haar er niet bij wilde hebben, vertelt een bron tegen Page Six.

