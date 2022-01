Alles wat we tot nu toe weten over het huwelijk van Brooklyn Beckham en Nicola Peltz

CelebritiesBinnen enkele maanden is het zover. Op 9 april geven Brooklyn Beckham (22) en Nicola Peltz (27) elkaar vermoedelijk het jawoord. Ondertussen zijn er ook al enkele details bekend. Zo zal de bride to be maar liefst twee jurken dragen op haar grote dag.

De trouwjurken in kwestie werden uiteindelijk niet ontworpen door Victoria Beckham. Uit eerdere geruchten bleek dat de moeder van Brooklyn voor het ontwerp van de jurk zou zorgen. Ondertussen raakte bekend dat Nicola wellicht gekozen heeft voor twee bruidsjurken van het merk Valentino. Volgens geruchten is Nicola naar Rome gevlogen om daar samen met een stylist de trouwjurken te passen. Een beslissing waar haar schoonmoeder Victoria “volledig achter staat.”

Details over de grote dag van het koppel zullen nadien wellicht te lezen zijn in Vogue. David en Victoria Beckham kozen voor hun huwelijk in 1999 nog voor OK! Magazine, maar gezien de stijlevolutie van de familie zouden ze nu een andere richting uitgaan. Volgens The Sun liggen ook de getuigen van Brooklyn Beckham al vast. De oudste zoon van David en Victoria zou gekozen hebben voor zijn twee jongere broers: Romeo (19) en Cruz (16). Bij Nicola is deze eer weggelegd voor haar broer Brad.

Bekende gasten

Op het huwelijk van Brooklyn en Nicola zullen er alvast een heleboel gasten aanwezig zijn. Het koppel hoeft ook niet te vrezen voor plaatsgebrek. Volgens geruchten zal de ceremonie plaatsvinden in Florida, op het landgoed van Nicola’s vader Nelson. Een ‘bescheiden stulpje’ dat maar liefst 27 slaapkamers telt. Aanwezigen zoals Gigi Hadid, Nicole Richie en Gordon Ramsay kunnen dus blijven slapen als ze dat willen. Wie wellicht niet aanwezig zal zijn, is Elton John, de peter van Brooklyn. Hij is gedurende deze periode op tournee en kan er dus niet bij zijn.

Naast familie en vrienden zal er ook voldoende security aanwezig zijn. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is. Daarnaast moeten ze ongewenste gasten op afstand houden. Gebruik van sociale media is niet toegestaan. Verder zullen ook telefoons verbannen worden. Veel details over de ceremonie zijn er nog niet. Vermoedelijk zal David Beckham een speech geven. Daarnaast wordt er verwacht dat de vader van Brooklyn ook de rol van ceremoniemeester op zich zal nemen.

Een bron vertelde verder nog aan The Sun dat Nicola en Brooklyn willen dat hun grote dag perfect is. “Hun aandacht voor details is echt verbluffend”, klinkt het onder meer. “Geld is uiteraard geen probleem, maar ze willen dat hun huwelijksdag om liefde draait en niet om rijkdom.”

