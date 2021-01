Allerlaatste opnamedag ‘Keeping Up With The Kardashians’ zit erop

CelebritiesHet zit erop voor de Kardashians. Vrijdag had de wereldberoemde familie de allerlaatste opnamedag voor hun realityprogramma ‘Keeping Up With The Kardashians’. Het einde van een tijdperk, want de zusjes en hun gezin werden 20 seizoenen lang gevolgd door camera’s.

“Dit is de allerlaatste keer dat we een micro opgespeld krijgen”, kondigde Kim vrijdag emotioneel aan op haar Instagram Stories. Het waren dan ook de laatste opnames van de reeks die op 14 oktober 2007 in première ging. Hoe de finale van de realitysoap er zal uitzien, komen we een van de komende maanden te weten, maar op de socials van de zussen is alvast te zien dat er een grote brunch aan te pas komt. Alle zussen - Kim, Kourtney, Khloe, Kendall en Kylie - waren aanwezig, alsook ‘momager’ Kris Jenner natuurlijk. We zien ook een aantal kinderen in beeld passeren. Iedereen kreeg een enorm koekje in de vorm van hun eigen hoofd voorgeschoteld.

De Kardashians kondigden vorig jaar in september aan dat ze wilden stoppen met de reeks, die hen wereldwijde faam bezorgde en waarop ze een commercieel imperium konden uitbouwden. “Het is met pijn in het hart dat onze familie de moeilijke beslissing heeft gemaakt om een punt te zetten achter ‘Keeping Up with the Kardashians’”, postte Kim Kardashian op Instagram. “Na veertien jaar, twintig seizoenen, honderden afleveringen en heel wat spinoffs, zijn we iedereen die ons al die jaren gevolgd heeft meer dan dankbaar. In goede en slechte tijden, geluk, tegenspoed, en door de vele relaties en kinderen.”

Arm zal de familie alvast niet worden. De afgelopen jaren verdienden ze miljoenen, zo niet miljarden met commerciële deals en hun eigen (cosmetica)bedrijven. Daarnaast hebben ze ook al een nieuwe mediadeal gesloten, ditmaal met entertainmentbedrijf Hulu, dat grotendeels in handen is van Disney en vooral bekend is van de gelijknamige streamingsdienst Hulu.com. Hoe de nieuwe content er precies zal uitzien en of de dames er zelf in te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk. Dat komen we pas later dit jaar te weten; de nieuwe reeks moet eind 2021 in première gaan.

