Alle leden van BTS behoren tot de ‘10 billion club’: ze bezitten elk meer dan tien miljard won in aandelen

Celebrities “Twee dozijn donuts eten en héél veel gesmolten ijs drinken”: zo verdikte Austin Butler voor zijn rol in ‘Elvis’

Je moet er wat voor over hebben om de schoenen van een legende als Elvis Presley te vullen. Austin Butler (31) slaagde glansrijk in die opdracht en bracht de beste Elvis in zichzelf naar boven in zijn biopic. Om zoveel mogelijk de gedaante van de King of Rock ‘n’ Roll aan te nemen, moest hij wel wat kilo’s aankomen. Daarvoor volgde hij de goede raad van collega-acteur Ryan Gosling op: véél ijsjes - jawel- drinken en donuts eten.