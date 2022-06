Alicia Keys verdedigt zichzelf na jubileumconcert: “Nummers werden persoonlijk door Queen Elizabeth aangevraagd”

Op een video die achter de schermen werd genomen, vertelt Alicia Keys aan haar zoontjes dat “de Queen de liedjes heeft gekozen”. Haar oudste zoon Egypt (11) vond het in ieder geval “best cool”. Maar het lijkt erop dat Alicia zelf ook wel besefte dat een liedje over New York niet helemaal op z’n plaats was. Daarom zong ze ook ‘Now you’re in London’ in plaats van ‘Now you’re in New York’.