Alicia Keys en Christina Aguilera zingen op afterparty Super Bowl

31 januari Het iconische ‘Game of Thrones’-personage Daenerys, de moeder van draken, werd bijna door een andere actrice gespeeld. Nu kennen de ‘GoT’-fans haar als Emilia Clarke, maar dat was niet altijd zo. In de pilootaflevering werd het personage vertolkt door Tamzin Merchant (33), maar na enkele slechte commentaren werd de Britse actrice vervangen. “Ik vond ‘Game of Thrones’ nooit een boeiend verhaal”, aldus Merchant.