Alec Baldwin wordt genoemd als mogelijke verdachte in zaak rond dodelijk ongeval op set van ‘Rust’

CelebritiesAlec Baldwin (64) is een van de vier mogelijke verdachten in de zaak rond het dodelijk ongeval op de set van ‘Rust’. Dat blijkt uit een brief die de openbare aanklager van Santa Fe indiende bij de staat New Mexico. Dat meldt onder meer ‘The New York Times’. Vorig jaar werd cameravrouw Halyna Hutchins neergeschoten met een vuurwapen dat losse flodders had moeten bevatten.

Mary Carmack-Altwies, de openbare aanklager van Santa Fe, diende eind vorige maand een verzoek om meer fondsen in bij de staat New Mexico. Dat geld - zo’n 600.000 dollar, waarvan de helft werd toegekend - zou ze nodig hebben als er mensen aangeklaagd zouden worden voor het dodelijke ongeval op de set van ‘Rust’, vorig jaar. Daarbij overleed cameravrouw Halyna Hutchins. Of er effectief mensen aangeklaagd zullen worden, is nog steeds niet duidelijk, maar Carmack-Altwies gaf wel aan dat ze vier mogelijke verdachten op het oog heeft. “Een van de mogelijke verdachten is de bekende acteur Alec Bladwin”, blijkt uit het document dat ze indiende.

Bekijk ook: politie geeft beelden vrij van Alec Baldwin die repeteert voor een scène in ‘Rust’

Tijdens het incident oefende Alec Baldwin hoe hij zijn vuurwapen zou afschieten. Er was hem verteld dat het vuurwapen geladen was met losse flodders, maar toch werd er een kogel afgevuurd die Hutchins raakte. Ze overleed aan haar verwondingen. Volgens Baldwin haalde hij de trekker niet over, maar onderzoek van de FBI wijst het tegendeel uit. De acteur houdt echter vol dat de veiligheidsverantwoordelijke en de productiemaatschappij van de film verantwoordelijk zijn voor de dood van Hutchins.

Zijn advocaat Luke Nikas laat ondertussen weten dat er nog steeds geen beslissing genomen is over eventuele aanklachten. “Er is mij verteld dat het voorbarig zou zijn om het over de zaak te hebben, omdat ze het dossier nog niet hadden bestudeerd of over hun aanklacht hadden beraadslaagd.” Carmack-Altwies gaf eerder al aan dat zij en haar team het onderzoek van de plaatselijke Sherriff afwachten voor ze een finale beslissing nemen. Dat onderzoek moet de komende weken afgerond worden.

