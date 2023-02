Alec Baldwin wil aanklager van ‘Rust’-rechtszaak laten halen

CELEBRITIESActeur Alec Baldwin (64), die wordt beschuldigd van het neerschieten van cinematograaf Halyna Hutchins, diende dinsdag een motie in om aanklager Andrea Reeb van de rechtszaak te halen. Zijn advocaten verwijzen daarbij naar de grondwet van de scheiding der machten in New Mexico.

Het juridische team van Baldwin stelt dat Reeb, een lid van het Huis van Afgevaardigden van New Mexico, van de zaak moet worden gehaald. De grondwet zegt namelijk dat “een lid van de wetgevende macht geen bevoegdheden mag uitoefenen die behoren tot de uitvoerende of gerechtelijke tak”. Dat staat in de aanvraag bij de First Judicial District Court van New Mexico. “Als aanklager is vertegenwoordiger Reeb bij wet bekleed met “alle bevoegdheden en plichten” van een officier van justitie, die wordt beschouwd als een lid van de gerechtelijke of uitvoerende macht van de regering van New Mexico”, verklaren de advocaten van Baldwin. “Vertegenwoordiger Reeb oefent daarom ofwel de uitvoerende macht ofwel de rechterlijke macht uit, en haar aanhoudende dienst als aanklager is daarom onwettelijk.”

Baldwin zei ook dat de politicus vatbaar zou kunnen zijn voor onnodige publieke druk. “Een officier van justitie die ook als wetgever fungeert, kan onder druk worden gezet om vervolgingsbeslissingen te nemen die haar wetgevende belangen dienen. En zelfs als dat haar keuzes niet zou beïnvloeden, kan de perceptie van vooringenomenheid wantrouwen wekken over de eerlijkheid van het proces.” Reeb vertelde vorige maand aan televisiezender ‘CNN’ dat haar beslissingen als officier van justitie niet worden beïnvloed door de politiek. “Iedereen is gelijk voor de wet. Het maakt niet uit of hij een liberale democraat is en ik een conservatieve republikein”, zei ze. “Het is altijd mijn taak geweest om misdaden te vervolgen, beklaagden ter verantwoording te roepen en slachtoffers te helpen. In dit geval is het niet anders.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Alec Baldwin op de set van 'Rust' © AFP

Nalatigheid

Het kantoor van First Judicial District Attorney Mary Carmack-Altwies spotte met de aanvraag van Baldwin. “Hij en zijn advocaten kunnen alle tactieken gebruiken die ze willen. Maar het feit is dat Halyna Hutchins stierf als gevolg van nalatigheid en een roekeloze minachting voor de veiligheid op de ‘Rust’-filmset”, aldus het kantoor in een verklaring. “De officier van justitie en de aanklager zullen gefocust blijven op het bewijs, zodat gerechtigheid geschiedt.”

Vorige maand werd Alec Baldwin officieel aangeklaagd door het Openbaar Ministerie in New Mexico, na de dodelijke schietpartij op de filmset van ‘Rust’. Ook Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke voor de film, werd aangeklaagd. Ze worden beiden beschuldigd van onvrijwillige doodslag. Zelf heeft Baldwin altijd al gezegd dat hij niet verantwoordelijk was voor Hutchins’ dood op de set van ‘Rust’. “Hij had geen reden om te geloven dat er een echte kogel in het wapen zat”, aldus zijn advocaat. “Hij vertrouwde op de professionals met wie hij samenwerkte.” Hij had weliswaar de hamer van de revolver naar achteren getrokken, maar de trekker nooit overgehaald, verklaarde de acteur. Aanklagers zullen de jury in de rechtszaak proberen overtuigen dat Baldwin nalatig en roekeloos was toen hij met het vuurwapen oefende. Mochten juryleden het bewijs overtuigend vinden, riskeert hij tot vijf jaar cel.

KIJK. Baldwin aangeklaagd voor schietincident op filmset ‘Rust’.

LEES OOK: