Alec Baldwin “weigerde wapentrainingen te volgen” op filmset van ‘Rust’

Begin deze week werd bekend dat de familie van de doodgeschoten Halyna Hutchins (42) een klacht had ingediend tegen Alec Baldwin (63). De cameravrouw werd in oktober per ongeluk door de acteur doodgeschoten op de filmset van 'Rust'. Baldwin en andere medewerkers van de film worden beschuldigd van grove nalatigheid. Volgens de advocaat van de familie ontkent de acteur zijn rol in haar dood en zou hij de schuld op anderen steken.

De klacht werd dinsdag ingediend in Santa Fe, in de staat New Mexico. “De familieleden vinden dat het Baldwin en andere producenten kwalijk kan worden genomen dat er is bespaard op veiligheidsvoorzieningen op de set”, vertellen de advocaten van Hutchins’ nabestaanden tijdens een persconferentie. Hutchins “zou levend en wel zijn, knuffelend met haar man en 9-jarige zoon” als de juiste veiligheidsmaatregelen waren gevolgd op de set, aldus de advocaten.

Baldwin vuurde in oktober op de set van ‘Rust’ een wapen af dat dienst deed als rekwisiet. Het was niet de bedoeling dat het pistool geladen was en de acteur was daar ook niet op de hoogte. Het onderzoek naar het voorval loopt nog steeds. Brian Panish, de advocaat van de familie van Hutchins, beweert dat Baldwin zijn rol in haar dood “volledig ontkent” en “anderen de schuld geeft” van de schietpartij.

Volledig scherm De advocaten van de familie van Hutchins op de persconferentie © Photo News

Panish vertelde aan Fox News dat Baldwin “geen enkele verantwoordelijkheid” neemt voor de dood van de cameravrouw en beweert dat hij “elke wapenveiligheidstraining weigerde te volgen”: “Hij richtte een pistool op iemand op een set. Dat doe je niet zonder plexiglas en andere voorzorgsmaatregelen. En waarom zaten er kogels in het pistool, of ze nu nep of echt waren? Het was niet de bedoeling dat hij met het wapen zou schieten. Niemand verwachtte dat hij dat zou doen, maar toch vuurde hij roekeloos met het wapen terwijl hij het op drie mensen richtte. Dat leidde tot de dood van één van hen en de verwonding van een ander”, aldus de advocaat.

De familie Hutchins eist een schadevergoeding, begrafeniskosten en andere nog te bepalen kosten. Om hoeveel geld het gaat, werd niet bekendgemaakt. Of die vergoeding wordt toegekend, zal bepaald worden tijdens een proces met een jury. De aanklacht van de nabestaanden is niet de eerste tegen Baldwin en de andere producenten. Ook meerdere medewerkers van op de set verwijten hen nalatigheid.

