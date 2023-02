Alec Baldwin pleit onschuldig aan onvrijwillige doodslag op filmset ‘Rust’

CELEBRITIES Grote internatio­na­le artiesten als Ed Sheeran, George Ezra en Years & Years steunen Rode Kruis-Vlaanderen

Ed Sheeran, Rudimental, Editors, Twenty One Pilots, George Ezra, Years & Years, Tame Impala en Roméo Elvis zetten zich in voor het Rode Kruis-Vlaanderen. De acht artiesten hebben destijds opnames gedaan in Oekraïne voor hun videoclips. Gezien het huidige conflict, zou dat vandaag niet mogelijk zijn. Daarom beslisten de zangers om het Oekraïense beeldmateriaal uit hun video’s te verwijderen.