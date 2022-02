Alec Baldwin opnieuw aan het werk na fataal incident op de set van ‘Rust’

Volgens de Britse krant The Sun speelt Baldwin de hoofdrol in de film ‘97’. De prent vertelt het verhaal van een vliegtuig dat gekaapt wordt. Vervolgens dreigt het toestel neer te storten omdat er niet langer voldoende brandstof is. “De opnames gaan in het geheim door, maar er wordt volop gesproken over het feit dat Alec zijn werk als acteur hervat heeft”, aldus een insider. De bron zei verder ook dat ze op de set veiligheid hoog in het vaandel dragen. Ook het aantal crewleden wordt beperkt tot het minimum zodat Baldwin zich “op zijn werk kan concentreren”.