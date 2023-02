Alec Baldwin nu ook aangeklaagd door leden filmcrew na schietincident op de set van ‘Rust’

CelebritiesAlec Baldwin (64) is naast de tenlastelegging dood door schuld nu ook aangeklaagd door drie leden van de filmcrew waar hij mee werkte op de set van ‘Rust’. De aanklacht volgt op het dodelijk schietincident op de set in 2021 en de tekst ervan is in handen van entertainmentsite ‘TMZ’.