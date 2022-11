Alec Baldwin klaagt filmcrew aan voor fataal schot op set

Celebrities North West (9) verovert TikTok: “Haar video’s zijn meesterwer­ken’’

North West (9), de oudste dochter van Ye (45) en Kim Kardashian (42), is een echte TikTok-ster aan het worden. Met 9 miljoen volgers en miljoenen views per video, verovert ze ieders hart op de app. In haar filmpjes geeft ze een kleine inkijk in haar leven. Ze danst en zingt met haar familie, toont haar huis en haar favoriete spullen en heeft evenveel lol als een normaal kind. Haar mama Kim Kardashian komt ook vaak voor in de video’s. North laat ook de kans niet liggen om grappen te maken over haar wereldberoemde familie. De reacties op de video staan uit, maar mensen op sociale media zijn dol op North. “Elke video die ze maakt, is een meesterwerk”, schrijft iemand op Twitter.

