Alec Baldwin hoort formele aanklacht om dodelijk schietincident op de set van ‘Rust’

CelebritiesAlec Baldwin (64) hoort dinsdag de formele aanklacht tegen hem vanwege het dodelijke ongeluk op de set van ‘Rust’. Aanklagers in New Mexico verdenken hem van dood door schuld, zo raakte eerder al bekend. Met het verschijnen van de formele aanklacht wordt naar verwachting ook meer bekend over de bewijzen die justitie denkt te hebben voor Baldwins nalatigheid.

Baldwin was in oktober 2021 betrokken bij een dodelijk ongeluk waardoor cameravrouw Halyna Hutchins dodelijk gewond raakte. Hij oefende op de set in de omgeving van Santa Fe met een revolver waarvan hij naar eigen zeggen dacht dat die ongeladen was. Het wapen ging toch af en raakte Hutchins in haar borst.

KIJK. Baldwin aangeklaagd voor schietincident op filmset ‘Rust’.

De filmster heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de schietpartij. Hij had weliswaar de hamer van de revolver naar achteren getrokken, maar de trekker nooit overgehaald, verklaarde Baldwin. Aanklagers zullen de jury in de rechtszaak waarschijnlijk proberen te overtuigen dat de acteur niet alleen nalatig, maar ook roekeloos was toen hij met het vuurwapen oefende. Mochten juryleden het bewijs overtuigend vinden, kan hij vijf jaar cel krijgen.

Te weinig oefening

Ook wapensmid Hannah Gutierrez-Reed staat terecht wegens dood door schuld. Baldwin zei eerder dat het haar verantwoordelijkheid was om te controleren of wapens ongeladen waren. Maar Gutierrez-Reed verklaarde dat assistent-regisseur David Halls de revolver vlak voor het drama aan Baldwin overhandigde en zei dat die ongeladen was.

Volledig scherm Wapensmid Hannah Gutierrez-Reed © Photo News

De wapensmid zei tegen de lokale arbeidsinspectie ook dat de schietpartij mogelijk te voorkomen was geweest, als ze meer tijd had gekregen om Baldwin te trainen in de omgang met het wapen. Volgens haar kon hij nog slecht met de revolver overweg.

Halls heeft in een deal met justitie schuld bekend aan een misdrijf. Volgens Amerikaanse media brengen aanklagers ook meer informatie naar buiten over de details van die overeenkomst. De lokale politie onderzoekt nog hoe een echte kogel in het wapen is terechtgekomen. Doorgaans werken filmsets met losse flodders voor schietscènes.

