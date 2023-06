Alec Baldwin heeft nieuwe heup na maandenlange “intense chronische pijn”

Celebrities Johnny Depp moet digitaal ‘verbeterd’ worden: “Knap? Dat is hij al lang niet meer”

Het leven lijkt Johnny Depp, die volgende week 60 wordt, weer toe te lachen. Na enkele donkere jaren, waarin hij een gerechtelijke strijd moest uitvechten tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (37), maakte de acteur onlangs zijn comeback op het filmfestival van Cannes. Alleen werd zijn verschijning niet met luid applaus onthaald. “Zijn tanden zijn afgebrokkeld en zagen er erg onfris uit”, klonk het scherp. Wat is er gebeurd met de acteur, die ooit nog zo geprezen werd om zijn looks? “De tijd dat hij nog aantrekkelijke hoofdpersonages kon spelen, is helemaal voorbij.”