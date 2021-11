Alec Baldwin en zijn vrouw Hilaria onder vuur na halloweenfoto’s op Instagram

CELEBRITIES Ed Sheeran en Elton John bellen iedere dag: “Ik waardeer het erg”

De wereldberoemde artiesten Ed Sheeran (30) en Elton John (74) zijn erg goede vrienden. Dat blijkt nog maar eens uit een interview waarin Sheeran onthult dat hij iedere dag belt met zijn collega. “Of het nu een gesprek is van een half uur of van twee minuten. Hij kijkt altijd hoe het met me gaat.”

