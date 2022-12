Alec Baldwin en echtgenote Hilaria hebben het zwaar: “We zijn niet oké”

Celebrities Na een bikkelhar­de strijd met haar ex: 20-jarige zoon van Anne Heche krijgt controle over haar fortuin

Op woensdag heeft een rechter bepaald dat Homer Heche, de 20-jarige zoon van Anne Heche, de controle krijgt over het fortuin van de overleden actrice. De beslissing komt er na een bikkelharde strijd in de rechtbank. James Tupper, de voormalige partner van Heche, was namelijk van mening dat hij de controle had moeten krijgen over het nalatenschap van de actrice.

